LVVN geeft gedoogbesluit af voor luchthaven Schiphol vanwege ontbreken natuurvergunning

Staatssecretaris Jean Rummenie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) heeft vrijdag 19 december 2025 een tijdelijk gedoogbesluit voor de nationale luchthaven Schiphol afgegeven. 'Aanleiding hiervoor is de vernietiging van de huidige natuurvergunning door de rechter eerder dit jaar', zo meldt het ministerie van LVVN.

Rechter

De rechter heeft het ministerie opgedragen om de vergunning te repareren met een herstelbesluit of een nieuwe vergunning af te geven. Doordat de vergunning is vernietigd, opereert luchthaven Schiphol zonder geldige natuurvergunning.

Tijd

“Door dit gedoogbesluit komt er duidelijkheid voor Schiphol, omwonenden en andere belanghebbenden”, zegt staatssecretaris Rummenie. “Het is namelijk zeer onwenselijk dat onze nationale luchthaven zonder natuurvergunning opereert. Het gedoogbesluit geeft ons tijd om tot een goed onderbouwd en zorgvuldig herstelbesluit of nieuwe vergunning te komen.”