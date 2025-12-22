4.500 kilo vuurwerk in beslag genomen

In Zoetermeer werd woensdag in een loods op een bedrijventerrein ruim 4.000 kilo professioneel vuurwerk aangetroffen dat in Nederland voor consumenten verboden is. Het ging onder meer om Romeinse kaarsen en zwaar knalvuurwerk. Het lag opgeslagen in busjes die waren gestald in een bedrijfspand, terwijl dergelijk vuurwerk alleen professioneel mag worden opgeslagen in bunkers. Er werden twee verdachten opgepakt, een 37-jarige man uit Den Haag en een 35-jarige man uit Gorinchem. Zij worden verdacht van het voorhanden hebben en het verhandelen van dit vuurwerk. Het voorarrest van de man uit Den Haag is maandag door de rechter-commissaris verlengd, de man uit Gorinchem is geschorst uit voorarrest.

Bij een ander onderzoek werd in Roelofarendsveen bijna 500 kilo professioneel vuurwerk in beslag genomen. Het meeste van dit vuurwerk is van de zwaarste categorie, zoals shells (mortierbommen) en ook een zelf gefabriceerd stuk vuurwerk. Ook dit werd allemaal opgeslagen in een loods op een bedrijventerrein. Twee verdachten van 30 jaar uit Leiden en 27 jaar uit Oegstgeest werden maandag voorgeleid en blijven voorlopig vastzitten. Ze worden verdacht van het voorhanden hebben van dit vuurwerk.

Enorm gevaar

Het Openbaar Ministerie roept iedereen op in deze periode extra alert te zijn op mogelijke opslagplaatsen van illegaal vuurwerk. Ook de opslag in Zoetermeer werd ontdekt dankzij een (anonieme) tip. Die hulp is zeer welkom bij het opsporen van illegaal vuurwerk. Tips kunnen bij de politie worden gemeld via 0900-884, of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. In geval van direct gevaar mag altijd 112 worden gebeld.

De risico's die verdachten nemen zijn enorm: spullen die normaal gesproken in zwaar beveiligde bunkers worden opgeslagen, stapelen zij achteloos op in bestelbusjes. Daarmee rijden ze ook rond door steden en dorpen om bestellingen af te leveren. Als dan iets mis gaat, zijn de gevolgen niet te overzien.

De politie is het jaar rond scherp op de handel in illegaal zwaar vuurwerk. Het is algemeen bekend dat dit niet alleen voor de sier wordt afgestoken maar ook vaak wordt gebruikt voor aanslagen op bijvoorbeeld woningen en bedrijfspanden. In aanloop naar de jaarwisseling is de politie extra alert. Zeker het vuurwerk dat in Roelofarendsveen werd aangetroffen is van zo’n zware categorie dat het enorm gevaar oplevert voor de omgeving, voor omstanders, zelfs voor degene die het zou afsteken.