Provincie Utrecht kondigt werkzaamheden aan Vreelandbrug N201

Van 5 januari tot en met 5 februari 2026 voert de provincie Utrecht werkzaamheden uit aan de Vreelandbrug in Vreeland. 'De brug krijgt nieuwe camera’s en een vernieuwde aansturing, zodat deze in de toekomst centraal vanuit een nieuwe locatie bediend kan worden', zo meldt de provincie.

Graafwerk aanleg kabels

Het werk wordt uitgevoerd door SPIE in opdracht van de provincie Utrecht. Van 12 tot en met 16 januari worden graafwerkzaamheden uitgevoerd voor het aanleggen van kabels tussen de brug en de bedieningskasten. Tegelijkertijd wordt een deel van de brug geschilderd. Tijdens deze werkzaamheden is er verkeershinder voor zowel auto- als fietsverkeer.

Gevolgen verkeer

De Provincialeweg (N201) blijft open, maar tussen 12 en 16 januari is er overdag tussen 10.00 en 15.00 uur verkeershinder doordat één rijstrook is afgesloten. Het verkeer wordt dan om-en-om over de brug geleid. Dit levert kortdurende vertraging op.

Fietsers omgeleid

Wanneer het fietspad is afgesloten, worden fietsers omgeleid via de Spoorlaan en de Ruiterstraat. Tijdens de hele periode zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer veilig te laten doorstromen.

Aansluiten nieuwe bediencentrale

Deze werkzaamheden maken deel uit van de voorbereidingen om meerdere bruggen in de provincie Utrecht in de toekomst op afstand te kunnen bedienen vanuit een nieuwe bediencentrale.