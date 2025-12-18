Luchtkwaliteit 2025: lucht wordt steeds schoner, verbetering blijft nodig

De luchtkwaliteit langs Nederlandse wegen voldeed in 2024 bijna overal aan de Europese norm voor uitstoot van stikstofdioxide. Bij veehouderijen waren de berekende concentraties fijnstof in 2024 op acht locaties in vijf gemeenten hoger dan de norm. Vanaf 2030 komen er strengere Europese normen voor luchtkwaliteit om de gezondheid beter te beschermen. Het RIVM verwacht dat met het huidige vastgestelde beleid deze normen dan op veel plekken niet worden gehaald.

De luchtkwaliteit langs wegen voldeed in 2024 bijna overal aan de Europese regels voor stikstofdioxide. In 2024 is de norm voor stikstof één keer overschreden, in 2023 waren er geen overschrijdingen te zien. Op acht plekken was de hoeveelheid fijnstof in de lucht te hoog. Deze plekken liggen in gebieden met intensieve veehouderij. Dit zijn er twee meer dan in 2023.

RIVM toetst elk jaar of Nederland voldoet

Het RIVM toetst elk jaar of de hoeveelheid stikstofdioxide en fijnstof in de lucht voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Het gaat om stikstofdioxide langs wegen en om fijnstof langs wegen en vlakbij veehouderijen. Als er te veel vervuiling is moeten overheden bestaande plannen voor hun gebied aanpassen. Of ze moeten nieuwe maken om de luchtkwaliteit te verbeteren. Schonere lucht is goed voor de gezondheid.

Uitstoot stikstofdioxiden daalt sneller dan eerder verwacht

Het RIVM verwacht dat de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof de komende jaren nog verder daalt. Voor stikstofdioxide gaat dat sneller dan verwacht. Dit komt onder andere doordat er in 2030 veel meer elektrische auto’s worden verwacht. Toch kan er ook dan nog een schadelijk effect zijn op de gezondheid.

Meer overschrijdingen verwacht vanaf 2030

Omdat er steeds meer bekend wordt over de schadelijke effecten van slechte luchtkwaliteit voor de gezondheid, komen er in 2030 strengere Europese normen. Het RIVM verwacht dat daardoor op heel veel plekken de normen voor stikstofdioxiden en fijnstof niet worden gehaald.