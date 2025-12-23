Rechter wijst verzoek van bakkerijen tegen supermarktketen Jumbo af

De rechtbank Oost-Brabant heeft een vordering van drie bakkerijen tegen supermarktketen Jumbo afgewezen. De bakkerijen zijn het er niet mee eens dat de (inkoop)overeenkomst met Jumbo in januari 2026 eindigt.

Vooraf overeengekomen prijzen

De drie industriële bakkerijen uit de gemeenten West-Betuwe, Overbetuwe en Koggenland zijn onderdeel van het overkoepelende Bake Five en richten zich op het dagelijks leveren van dagvers brood. Jumbo heeft sinds 2010 een (inkoop)overeenkomst met het overkoepelende bedrijf. Tegen vooraf overeengekomen prijzen leveren de bakkerijen allerlei broodproducten aan de supermarktketen met ruim 700 locaties.

'Extra transitieperiode'

De bakkerijen zijn het niet eens met het opzeggen van de overeenkomst door Jumbo en stapten daarom naar de voorzieningenrechter. Volgens hen zou Jumbo de aan Bake Five verbonden bakkerijen een extra transitieperiode moeten gunnen waardoor de supermarktketen ook in 2026 nog brood zou moeten afnemen.

Einde overeenkomst

Tussen Jumbo en Bake Five is er sprake van een overeenkomst voor bepaalde tijd die eindigde in maart 2025. Jumbo wilde dat concurrerende bakkersbedrijven een pitch zouden houden omdat de supermarktketen voortaan maar met één broodleverancier een inkoopovereenkomst wil sluiten. Als Bake Five niet als winnaar uit de pitch zou komen, zou de overeenkomst dus eindigen in maart 2025. De bestuurder van Bake Five (die ook bestuurder van de eisende bakkerijen in de zaak is) is daarmee eerder akkoord gegaan.

Voorbereiden

Daarmee was Bake Five zich er al twee jaar van bewust dat de overeenkomst in maart 2025 zou (kunnen) eindigen. Jumbo liet in januari 2025 weten dat de afspraak in maart zou eindigen, maar gunde het bakkersbedrijf nog een transitieperiode tot januari 2026 zodat Bake Five en de bakkerijen die daarbij horen, zich konden voorbereiden op de nieuwe situatie en om eventuele financiële gevolgen van de beëindiging zoveel mogelijk te beperken.

'Jumbo gaf ruimschoots voldoende tijd'

De rechtbank begrijpt dat het einde van de overeenkomst grote gevolgen heeft voor de aan Bake Five verbonden bakkerijen en hun personeel. Maar naar het oordeel van de rechtbank heeft Jumbo ruimschoots voldoende tijd gegeven aan Bake Five om zich aan te passen en voor te bereiden. Tegelijkertijd heeft Jumbo ook al nieuwe afspraken gemaakt met een andere broodleverancier, die niet eenvoudig kunnen worden teruggedraaid. Daarom wijst de rechter het verzoek van de bakkerijen af en eindigt de overeenkomst dus in januari 2026.