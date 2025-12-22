Auto rijdt op menigte in tijdens lichtjesparade in Nunspeet

In Nunspeet is een auto om een menigte ingereden die deelnamen aan de lichtjesparade in het dorp. De politie spreekt van een zeer ernstig ongeval.

Er zouden meerdere personen gewond zijn geraakt bij het incident. Meerdere traumahelikopters en ambulances zijn naar de plaats van het ongeval.

Update 20.50 uur

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er negen personen gewond geraakt, waarvan drie zwaar letsel hebben opgelopen. Er zou vooralsnog geen opzet zijn van het incident.