maandag, 22. december 2025 - 19:16 Update: 22-12-2025 20:57
Auto rijdt op menigte in tijdens lichtjesparade in Nunspeet
Foto: fbf
Nunspeet
In Nunspeet is een auto om een menigte ingereden die deelnamen aan de lichtjesparade in het dorp. De politie spreekt van een zeer ernstig ongeval.
Er zouden meerdere personen gewond zijn geraakt bij het incident. Meerdere traumahelikopters en ambulances zijn naar de plaats van het ongeval.
Update 20.50 uur
Volgens een woordvoerder van de politie zijn er negen personen gewond geraakt, waarvan drie zwaar letsel hebben opgelopen. Er zou vooralsnog geen opzet zijn van het incident.
Ernstig ongeval op de Elburgerweg in Nunspeet. Er zijn meerdere gewonden. Woordvoerder gaat ter plaatse. Updates volgen via dit kanaal. ^AC
— Politie Gelderland (@POL_Gelderland) December 22, 2025
