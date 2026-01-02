Rotterdammer (23) liggend op wegdek Stadionweg overreden en overleden

Een 23-jarige man Rotterdam is in oudejaarsnacht om het leven gekomen bij een noodlottig ongeval op de Stadionweg in Rotterdam. Dit meldt de politie.

Overreden

'De man lag op het wegdek en is overreden. Een auto is inbeslaggenomen voor verder onderzoek wat gebruikelijk is bij dergelijke ongevallen', meldt de politie.

Getuigenoproep

'We zijn op zoek naar getuigen. Het slachtoffer liep tussen 3.40 en 3.50 uur van het Varkenoordseviaduct richting De Kuip. De manier van lopen van het slachtoffer is mogelijk opgevallen door fietsers en automobilisten. Wij komen graag met hen in contact', aldus de politie.