11 kersverse miljonairs beginnen 2026 goed in Gelderse Tiel

Tiel is 11 nieuwe miljonairs rijker. Deelnemers van de Postcode Loterij die wonen in de Diderik Vijghstraat in Tiel en meespelen met postcode 4001 SG verdelen samen met hun buurt de PostcodeKanjer van 59,7 miljoen euro. Dit meldt de Postcode Loterij.

Verrast

'De kersverse miljonairs werden donderdagavond verrast door Postcode Loterij-ambassadeurs Caroline Tensen, Winston Gerschtanowitz en Nicolette van Dam. De 11 winnaars verdelen met elkaar de helft van de PostcodeKanjer en winnen bedragen van 1.865.625 tot 5.596.875 euro', aldus de Postcode Loterij.

1.865.625,- euro wel 'genoeg' voor ticket naar de Molukken

Ambassadeur Nicolette van Dam klopt aan bij Ferry en Marianne. Ze verklapt: ‘’Dit is niet normaal wat hier gaat gebeuren’’. Marianne voelt de spanning al hangen. ‘’Je wil mijn hart niet voelen nu’’, zegt ze. Er wordt gevraagd naar de dromen van het stel. Ferry vertelt dat hij graag een ticket naar de Molukken wil. ‘’Een ticket moet wel lukken’’, grapt Nicolette. De cheque wordt geopend en het bedrag van 1.865.625 euro onthuld. ‘’Yes!’’, roept Ferry blij, en hij omhelst Nicolette spontaan.

Naar de roots

Ambassadeur Winston brengt een bezoekje aan Kanjerwinnaar Sabine. De moeder woont samen met haar kinderen en is een echt familiemens. Ze droomt vooral van gezond en fit blijven, en als het even kan ook een reis naar de Molukken. ‘’De roots laten zien aan mijn kinderen. Ik ben er zelf ook nog nooit geweest.’’ Na vanavond gaat een bezoek naar de Molukken zeker lukken, want Sabine wint 1.865.625 euro. ‘’Hoe kan dat?’’ vraagt Sabine verbluft na het zien van de cheque. ‘’Omdat je meespeelt met de Postcode Loterij’’, benadrukt Winston.

Nieuwe wandelschoenen

Caroline Tensen gaat langs bij Kanjers Helen en Vic. Hun zoon is ook aanwezig om dit spektakel bij te wonen. Het stel weet niet wat ze kunnen verwachten van de prijs. ‘’Ik heb eigenlijk nieuwe wandelschoenen nodig’’, zegt Vic. Helen is door de spanning vergeten met hoeveel loten zij precies meespeelt. Caroline verklapt dat dit om drie loten gaat en ze hiermee 5.596.875 euro winnen. ‘’Daar kan ik een paar mooie schoenen van halen’’, grapt Vic. Helen vult aan: ‘’We kunnen dit wel gebruiken. Ik heb ook kleinkindjes. Dat is ook belangrijk.” Mooier kan 2026 niet beginnen voor deze Tielenaren en de acht andere winnaars in de winnende postcode.

Feestelijke sfeer

Sinds vanmiddag hangt een feestelijke stemming in Tiel. Eerder vandaag werd al bekend dat deelnemers die meespelen met de winnende wijkcode 4001 de helft van de PostcodeKanjer verdelen. Hoeveel de kersverse winnaars uit de winnende wijk krijgen blijft nog even spannend. Dit wordt volgende week tijdens het wijkfeest bekendgemaakt.

Nog meer prijzen in het nieuwe jaar

Eén ding is zeker: ook in 2026 blijft de Postcode Loterij verrassen. Met een totale prijzenpot van 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus en elke maand 60.000 winnende postcodes valt er altijd wel ergens iets te vieren.