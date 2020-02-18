Bijna 6 op de 10 zorgmedewerkers ervaren agressie patiënten

In 2024 zei 57 procent van de werknemers in zorg en welzijn dat ze te maken hadden met agressie door patiënten of hun naasten. Dit is ten opzichte van 2020 nagenoeg gelijk gebleven. Werknemers met een hoge werkdruk hebben vaker met agressie te maken dan wanneer dat niet het geval is. Dit blijkt uit cijfers van de werknemersenquête, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitvoert voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

Bijna de helft (48 procent) van de zorgmedewerkers van 16 jaar of ouder heeft te maken met verbale agressie, zoals schelden of schreeuwen. Ook ervaart een relatief grote groep pesten (25 procent) of fysieke agressie (21 procent) door patiënten of hun naasten (familie of vrienden). Zorgmedewerkers geven met 10 procent het minst vaak aan dat ze te maken hebben met bedreiging of intimidatie.

8 op de 10 sociaal werkers en groeps- en woonbegeleiders ondervinden agressie

Vooral sociaal werkers en groeps- en woonbegeleiders hebben te maken met agressie: 79 procent van hen geeft dit aan. Dat zij het meest te maken hebben met agressie, geldt voor vrijwel alle vormen. Verzorgenden ervaren relatief vaak seksuele intimidatie en fysieke agressie, specialisten op maatschappelijk gebied (zoals maatschappelijk werkers en psychologen) vooral bedreiging en discriminatie.