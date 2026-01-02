vrijdag, 2. januari 2026 - 14:45 Update: 02-01-2026 14:48
Toyota GR Supra A90 Final Edition wint Autovisie Supertest
Foto: Toyota
Amsterdam
De Toyota GR Supra A90 Final Edition is de winnaar van de Autovisie Supertest 2025.
Op het TT Circuit in Assen overtuigde de GR Supra A90 Final Edition de testredactie van Autovisie en coureur Peter Kox tijdens de jaarlijkse test voor de beste sportwagens van het jaar.
Op het TT circuit in Assen bracht de testredactie van Autovisie de beste stuurmansauto's van het afgelopen jaar samen. Het doel? Bepalen welke auto het meeste rijplezier biedt en de titel 'Stuurmansauto van het jaar 2025' verdient. De Toyota GR Supra A90 Final Edition wint de uitgebreide test, die vanaf vandaag te lezen is in Autovisie nummer 26.