Voorlopige hechtenis 22-jarige man verdacht van illegaal vuurwerkbezit geschorst

Vandaag heeft de rechter-commissaris het voorarrest geschorst van een 22-jarige man uit de gemeente Horst aan de Maas die verdacht wordt van onder meer het voorhanden hebben van illegaal vuurwerk, explosieven en wapens.

Het Openbaar Ministerie Limburg ziet hem nog als verdachte, maar hij komt dus wel op vrije voeten. Het zijnde onder bepaalde voorwaarden, waaronder dat hij zich laat behandelen en begeleiden door de reclassering.

Inval



Op maandagavond 29 december jl. vond er in een woning een controle plaats naar aanleiding van een melding over illegaal vuurwerkbezit. Tijdens deze doorzoeking werden twee personen aangehouden, waaronder de verdachte. De tweede persoon werd na verhoor direct in vrijheid gesteld. In de woning trof de politie illegaal vuurwerk, wapens en materialen aan om zelf vuurwerk en explosieven te fabriceren.

Vanwege de ernst van de vondst werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld en is de woning ontruimd. Uit voorzorg werd ook de directe omgeving ruim afgezet en kregen omwonenden het verzoek het gebied te mijden.

Onderzoek



Omdat de 22-jarige nog altijd verdachte is gaat het onderzoek onverminderd door. Verdere informatie kan er in dit stadium niet gedeeld worden.