Brandweer Limburg-Noord roept op tot alertheid na inbraak bij kazerne Ittervoort

In de nacht van maandag op dinsdag is ingebroken bij de brandweerkazerne in Ittervoort. 'Daarbij is redgereedschap gestolen. Brandweer Limburg-Noord roept omwonenden van kazernes op om alert te zijn en verdachte situaties direct te melden', zo meldt de brandweer Limburg-Noord dinsdagmiddag.

Landelijke toename van inbraken bij kazernes

Brandweerkazernes in meerdere delen van Nederland zijn de afgelopen periode doelwit geworden van dieven. Daarbij zijn daders vaak uit op gespecialiseerd en zwaar materieel, zoals redgereedschap dat wordt ingezet om mensen te bevrijden bij ernstige ongevallen.

Geen directe gevolgen voor brandweerzorg

De inbraak heeft geen directe gevolgen voor de brandweerzorg in de regio. Deze inbraak zou er toe kunnen leiden dat een nieuwe tankautospuit, die nog niet in gebruik was, pas later in gebruik genomen kan worden.

Inbraakbeveiliging kazernes

Alle kazernes in de regio zijn voorzien van inbraakbeveiliging. Bij de inbraak in Ittervoort is het alarmsysteem direct geactiveerd en is de alarmopvolging in werking gesteld. Een beveiligingsbedrijf is ter plaatse gekomen. Net als bij vergelijkbare inbraken elders in het land, is ook bij deze inbraak een ruit ingeslagen om binnen te komen. Van de inbraak is aangifte gedaan. Samen met de politie wordt onderzoek gedaan naar de toedracht.

Oproep aan omwonenden: wees alert!

De brandweer maakt zich zorgen over de mogelijke toename van inbraken in de regio en doet daarom een dringende oproep aan omwonenden van kazernes om alert te zijn. Zie je verdachte situaties rondom een brandweerkazerne, vooral in de avond of nacht? Meld dit dan bij de politie via 112 bij spoed of 0900-8844.