Burgemeester besluit tot zichtbare beveiliging horecapand Stationsstraat Gieten

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze laat een horecapand aan de Stationsstraat in Gieten zichtbaar beveiligen. 'Aanleiding hiervoor zijn twee branden die afgelopen weekend in het pand hebben gewoed. In beide gevallen is er sprake van een vermoedelijke brandstichting', zo meldt de gemeente maandag.

Camerabewaking

De burgemeester heeft hiervoor een aanwijzingsbesluit genomen. 'De beveiliging bestaat onder andere uit camerabewaking en wordt preventief ingezet om de veiligheid in de omgeving te vergroten en nieuwe incidenten te helpen voorkomen. De maatregel is tijdelijk en wordt regelmatig geëvalueerd', aldus de gemeente.

Beschermen

“De branden en de gevolgen daarvan zijn natuurlijk erg naar voor alle betrokkenen. Dat ze waarschijnlijk zijn aangestoken maakt het natuurlijk nog erger en onaanvaardbaar. Veiligheid in onze gemeente heeft een hoge prioriteit. Met de tijdelijke maatregelen willen we zowel de ondernemers als de omgeving beschermen en verdere incidenten helpen voorkomen.”