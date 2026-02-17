Zakkenrollerij in Giethoorn; Giethoorn Village schakelt Boevenspotter in

Giethoorn, het wereldberoemde waterdorp in Overijssel, trekt jaarlijks honderdduizenden toeristen die afkomen op de rust, de karakteristieke rietgedekte boerderijen en de smalle grachten. Toch klinkt er sinds 2025 een verontrustend geluid onder bewoners en ondernemers. Volgens meldingen die naar buiten zijn gebracht via Boevenspotter, een initiatief van Jaime van Gastel dat zich richt op het in kaart brengen van criminaliteit, zou er een actieve groep zakkenrollers opereren in en rond Giethoorn.

Het eerste contact met Boeven Spotter kwam tot stand via Chris van Giethoorn Village, nadat signalen uit het dorp steeds serieuzer werden. Bezoekers en ondernemers meldden meerdere incidenten waarbij toeristen slachtoffer werden van diefstal, vaak zonder het direct door te hebben. Deze meldingen vormden aanleiding om de situatie breder onder de aandacht te brengen.

Volgens Boeven Spotter gaat het vermoedelijk om een rondtrekkende bende die niet alleen in Giethoorn actief is, maar ook op andere toeristische hotspots in Nederland. De Zaanse Schans, Volendam, Kinderdijk en drukbezochte delen van Amsterdam worden daarbij eveneens genoemd. Het patroon is herkenbaar: plekken waar grote groepen toeristen samenkomen, ontspannen zijn en vooral bezig zijn met kijken, fotograferen en genieten.

In Giethoorn zouden de zakkenrollers zich met name ophouden op strategische locaties zoals smalle bruggetjes, populaire wandelroutes en bij aanlegplaatsen van rondvaart- en fluisterboten. Juist daar ontstaat opstopping en afleiding, wat het voor criminelen relatief eenvoudig maakt om toe te slaan. Smartphones, portemonnees en paspoorten verdwijnen soms binnen enkele seconden, terwijl de daders opgaan in de massa.

Boevenspotter benadrukt dat de gedeelde informatie gebaseerd is op waarnemingen, tips van burgers en patronen die op meerdere locaties terugkomen. Het gaat nadrukkelijk om signalen en vermoedens, niet om gerechtelijke vaststellingen. Toch zorgen de overeenkomsten tussen meldingen in verschillende steden voor groeiende bezorgdheid. Ondernemers vrezen imagoschade, terwijl bewoners zich afvragen hoe hun dorp beter beschermd kan worden.

De politie en gemeenten roepen toeristen op om alert te blijven, zonder dat er sprake hoeft te zijn van angst of paniek. Eenvoudige voorzorgsmaatregelen kunnen veel problemen voorkomen: waardevolle spullen uit het zicht houden, tassen goed afsluiten en extra opletten op drukke momenten. Ook wordt geadviseerd om verdachte situaties of incidenten direct te melden.

Ondanks deze ontwikkelingen blijft Giethoorn een unieke en geliefde bestemming. Het dorp staat symbool voor rust en schoonheid, maar deze situatie laat zien dat zelfs op de meest idyllische plekken waakzaamheid noodzakelijk is. Door samenwerking tussen inwoners, ondernemers, initiatieven als Boevenspotter en bezoekers zelf, kan Giethoorn ook in de toekomst een veilige plek blijven voor iedereen die zich laat betoveren door dit bijzondere stukje Nederland.