Ruim duizend kilo vuurwerk aangetroffen in niet afgesloten bestelbus Sint-Michielgestel

Maandagmiddag hebben agenten een grote hoeveelheid vuurwerk aangetroffen in een niet afgesloten bestelbus aan de Kleine Beek in Sint-Michielsgestel. 'Maar liefst 1.045 kilo vuurwerk, in alle soorten en maten, werd in beslag genomen. Er werd niemand aangehouden', zo meldt de politie dinsdag.

Bestelbus niet afgesloten

Uit de buurt kwamen meerdere meldingen dat de bestelbus er al enige tijd stond en men dit vreemd vond. Een buurtbewoner had zelf al poolshoogte genomen bij de bestelbus. 'Hij merkte op dat de bus niet was afgesloten en ontdekte zo het vele vuurwerk. Hij schakelde hierop de politie in', aldus de politie.

Vuurwerk van zwaarste categorie F3

Agenten troffen in de laadruimte de grote hoeveelheid verboden vuurwerk aan. Zo ook vuurwerk van de zwaarste categorie F3. De vele dozen zijn in beslag genomen en door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. Al het vuurwerk zal op een later moment worden vernietigd.

Woning eigenaar bestelbus doorzocht

De eigenaar van de bestelbus troffen de agenten niet aan bij de bus. Zijn woning werd doorzocht, maar daar werd geen vuurwerk gevonden. Er is uitgebreid buurtonderzoek gedaan om met getuigen te spreken en te kijken of er bruikbare camerabeelden aanwezig zijn.