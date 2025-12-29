Mannen vernielen auto’s en proberen getuige met bestelbus aan te rijden

In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 december werden in Breda op een parkeerplaats aan de Vlaszak meerdere geparkeerde auto’s vernield. 'Toen een getuige de verdachten aansprak, probeerden de mannen op hem in te rijden. De twee verdachten, een 24-jarige man uit Breda en een 21-jarige man uit Hillegom, zijn aangehouden en zitten vast', zo meldt de politie.

Verdachten aangesproken door getuige

Rond 01.30 uur hoorde de getuige een harde klap en zag hij dat een man tegen een geparkeerde auto trapte. Een andere man in een bestelbus wachtte op hem. Toen de getuige hen vroeg om normaal te doen, escaleerde de situatie snel. De verdachten begonnen te schelden, stapten in de auto en gooiden een spuitbus naar de getuige voordat ze met hoge snelheid meerdere rondjes over het parkeerterrein reden.

Getuige geraakt met bestelbus

'Tijdens hun vlucht raakten ze een andere geparkeerde auto en reden ze vlak langs de getuige, die kort werd geraakt. De verdachten reden daarna met hoge snelheid achteruit, waarop de getuige wegsprong om niet geraakt te worden. Opnieuw raakten ze een auto die achter de getuige geparkeerd stond', aldus de politie. Meerdere getuigen belden de politie, die de mannen kort daarna aanhield. De getuige en een van de eigenaren van een beschadigde auto deden direct aangifte.