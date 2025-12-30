OM: Schieten door agente bij aanhouding in Haaren was rechtmatig

De agente die op 3 maart van dit jaar gericht schoot op een 43-jarige man uit Haaren heeft rechtmatig gehandeld. 'Tot die conclusie komt het Openbaar Ministerie (OM) na onderzoek door de Rijksrecherche', zo meldt het OM dinsdag.

Man staat met mes te zwaaien

Op de bewuste avond ging de politie naar Haaren vanwege de melding over een man die een ruit van de buren had vernield en met een mes stond te zwaaien. Toen twee agenten ter plaatse kwamen, ging de man er op een scooter vandoor. Na een korte achtervolging, waarbij hij stoptekens van de politie negeerde, kwam de man in een weiland ten val. Plotseling haalde hij een hamer tevoorschijn en dreigde daarmee de agente die het dichtst bij hem stond te slaan.

Gericht op benen verdachte geschoten

De agente pakte haar wapenstok en sloeg de man daarmee op zijn arm, wat geen effect had. Vervolgens greep ze haar dienstwapen en vuurde eenmaal gericht een kogel af op de benen van de man.

Twee stroomstootwapens gebruikt

Op hetzelfde moment schoot haar collega twee keer met zijn stroomstootwapen op de man, die vervolgens de hamer in hun richting gooide. Een derde agent schoot daarna ook met zijn stroomstootwapen op de man om hem te kunnen overmeesteren. Nadat de verdachte in een droge sloot was gevallen, werd hij met hulp van een hondengeleider aangehouden. De man liep bij het schietincident letsel op.

Eigen veiligheid

Zoals gebruikelijk heeft de Rijksrecherche onderzoek gedaan naar het gebruik van het dienstwapen door de politie. Op basis van dit onderzoek concludeert het OM dat de agente vanwege haar eigen veiligheid genoodzaakt was om haar vuurwapen te pakken. Ze dreigde aangevallen te worden door een man met een hamer in de hand.

Geschoten om direct gevaar af te wenden

Volgens het OM handelde de agente in overeenstemming met de Politiewet en Ambtsinstructie en heeft ze geschoten om direct gevaar voor eigen leven of zwaar lichamelijk letsel af te wenden. Dat de agente niet heeft gewaarschuwd voordat ze een schot loste, is volgens het OM gezien de feiten en omstandigheden voorstelbaar.

Gebruik van stroomstootwapen

Ook het gebruik van het stroomstootwapen door de twee andere agenten is door het OM beoordeeld. Onderzoek wijst uit dat er sprake was van acute dreiging waarbij de verdachte niet reageerde op het bevel om de hamer te laten vallen. Het OM concludeert daarom dat ook het gebruik van de stroomstootwapens rechtmatig was.