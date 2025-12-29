Auto in brand na flits en harde knal in Bilthoven

In Bilthoven is maandagavond bij de Planetenbaan een auto in brand geraakt. Twee voorbijgangers hoorden een harde knal en zagen daarbij een flits. Toen zij dichterbij kwamen, zagen zij dat een auto in brand stond aan de kant waar ook de knal vandaan kwam.

Brandblusser gehaald en brandweer gebeld

De mannen hebben vervolgens een brandblusser gehaald en geprobeerd de brand te blussen. Ook is direct de brandweer gebeld. Helaas lukte het niet om de brand onder controle te krijgen. De brandweer heeft uiteindelijk de vlammen bestreden en de auto nageblust. Het voertuig kan als verloren worden beschouwd.

Meerdere autobranden rond jaarwisseling

De wijk waar de auto in brand raakte was vorig jaar ook al doelwit van meerdere autobranden.