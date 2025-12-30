Jongeren gooien vuurwerk naar politie in Rijnsburg, tien aanhoudingen

Een groep jongeren heeft maandagavond 29 december op de Margrietlaan voor onrust gezorgd. 'Ze staken zwaar vuurwerk af, staken kerstbomen in brand en richtten vuurwerk op agenten. Tien jongeren zijn aangehouden', zo meldt de politie dinsdag.

Vuurwerk op agenten gericht

De politie kreeg tegen 20.00 uur de melding dat een grote groep jongeren zwaar vuurwerk aan het afsteken was en kerstbomen in brand aan het steken waren. 'Toen de politie ter plaatse was, begonnen jongeren hun vuurwerk op agenten te richten', aldus de politie.

Tien jongeren aangehouden

Tien jongeren uit Rijnsburg zijn aangehouden voor verstoring van de openbare orde. Het gaat om acht minderjarigen en twee 19-jarigen. Vier van de aangehouden verdachten kregen daarnaast een bekeuring omdat zij zich niet konden legitimeren.