Politie intensief voorbereid op drukste nacht van het jaar

'Zoals altijd bereiden we ons voor op de van oudsher drukste nacht van het jaar: de viering van oud en nieuw. Voor de meeste mensen is het een gezellige nacht, die een bijzondere herinnering zal nalaten omdat het de laatste jaarwisseling is waarbij er vuurwerk afgestoken mag worden op straat', zo meldt de politie maandag.

'Veilig'

De nieuwjaarsnacht zal ongetwijfeld veel van de politiemedewerkers vragen. ‘We willen dat de jaarwisseling voor iedereen zo veilig mogelijk verloopt: voor burgers, collega’s en collega-hulpverleners’, aldus de politie

Samenwerking

De meeste mensen zullen de overgang naar het nieuwe jaar feestelijk inluiden. De politie investeert vooraf veel in samenwerking met gemeenten en andere partners om de jaarwisseling feestelijk te laten verlopen. Op allerlei plekken zijn er initiatieven om van oud en nieuw een feest te maken. Maar de politie houdt er uiteraard rekening mee dat de nieuwjaarsnacht op verschillende plaatsen onrustig kan verlopen.

'We zullen onze handen eraan vol hebben'

‘Het is niet te voorspellen of het aankomende vuurwerkverbod zal leiden tot meer incidenten en excessen deze jaarwisseling’, zegt Paul Entken, nationaal commandant NSGBO Jaarwisseling. Deze Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden houdt de situatie in het land tijdens oud en nieuw in de gaten, coördineert de politie-inzet en geeft leiding op strategisch niveau. ‘In onze voorbereiding houden wij altijd rekening met de mogelijkheid van een hectische jaarwisseling. We zullen onze handen eraan vol hebben.’

'Drukste nacht van het jaar'

De jaarwisseling is voor de politie en andere hulpdiensten de drukste nacht van het jaar. ‘Onze prioriteit ligt bij het veilig laten verlopen van de jaarwisseling voor burgers, collega’s en collega-hulpverleners’, zegt Entken. ‘Op veel plekken in Nederland verloopt de jaarwisseling gezellig en feestelijk. Maar dit is helaas niet overal het geval.’