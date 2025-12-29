Grote onzekerheid voor patiënten: 60% ggz-aanbieders nog geen contract

Consumenten die geestelijke gezondheidszorg (ggz) krijgen of daarop wachten, weten vaak niet of verzekeraars die zorg in 2026 vergoeden. Uit onderzoek van Consumentenbond blijkt dat op dit moment nog maar 40% van de ggz-behandelaren een contract heeft met een zorgverzekeraar. Dat is net zoveel als eind 2024, terwijl de noodzaak dit jaar veel groter is.

Al jaren lukt het zorgverzekeraars niet om genoeg contracten te sluiten met ggz-zorgverleners. Dat heeft grote gevolgen. Wachttijden lopen steeds meer op. Daarnaast hebben huisartsen te maken met patiënten met psychische klachten die niet doorstromen naar de reguliere ggz. Consumenten weten niet bij welke verzekeraar zij het beste uit zijn.

Duizenden euro’s zelf betalen

Consumenten die naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaan, krijgen vanaf 2026 nog maar maximaal 85% van de kosten vergoed. De precieze vergoeding verschilt per verzekeraar. Bijvoorbeeld Just, VGZBewuzt en de goedkoopste basisverzekering van Univé vergoeden maar 60% van de behandeling. Vooral mensen die specialistische ggz nodig hebben, zoals traumabehandeling, komen hierdoor in de knel. Zij moeten mogelijk duizenden euro’s zelf betalen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Veel consumenten willen naar een zorgverlener met een contract om extra kosten te vermijden. Maar dan moeten ze wel weten waar ze terechtkunnen. Geen contract betekent vaak dat ze niet kunnen doorgaan met een behandeling. Met alle gevolgen van dien.'

Einde coulanceregeling

Het probleem wordt groter omdat vanaf 2026 een coulanceregeling stopt voor tienduizenden verzekerden. Die hadden in 2024 nog een restitutiepolis met vrije artsenkeuze. Sinds 2025 bestaan die polissen niet meer. Maar patiënten die al onder behandeling waren bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, kregen hun behandeling toch nog vergoed. Nu die regeling vervalt, zullen velen van hen (willen) overstappen naar een gecontracteerde behandelaar.

Wachtlijstbemiddeling

Molenaar: 'Verzekeraars hebben een zorgplicht. Juist nu ze de restitutiepolis niet meer aanbieden, zouden ze meer contracten moeten afsluiten. Zodat patiënten bij meer behandelaars terechtkunnen zonder bijbetaling, en de wachtlijsten daarmee korter worden. Zolang dat niet het geval is, raden wij consumenten die te lang moeten wachten aan om hun verzekeraar te vragen om wachtlijstbemiddeling. Als er wel plek is bij een niet gecontracteerde ggz-behandelaar, dan moet de verzekeraar de kosten daarvan volledig vergoeden. Dat heeft de NZa bevestigd.'