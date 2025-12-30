Jongen (15) loopt met groot kapmes richting centraal station Tilburg

Afgelopen maandagmiddag 29 december 2025, is de politie rond 134.45 uur met spoed naar het centraal station van Tilburg gereden. 'Een melder gaf aan dat een groep jongens met een groot mes in de richting van het station liep', zo meldt de politie dinsdag.

Meerdere eenheden ter plaatse gegaan

Agenten ontvingen het signalement van de jongens en verspreidden dit direct. Meerdere eenheden werden vanuit verschillende hoeken naar het station gestuurd om de kans te vergroten dat de jongens snel gevonden zouden worden.

Aanhouding jongen (15) met kapmes op station

Op het station zagen agenten een groep jongens die aan het signalement voldeden. 'Ze werden direct gecontroleerd en gefouilleerd. Bij één van de jongens werd een groot kapmes aangetroffen. Het mes werd in beslag genomen en de 15-jarige jongen uit Tilburg werd aangehouden', aldus de politie. De politie heeft het mes veiliggesteld en de zaak verder in onderzoek.