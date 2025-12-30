Agenten stuiten na tip op 1.100 kilo vuurwerk in woning in Weesp, EODD ingeschakeld

Agenten zijn afgelopen maandag 29 december, na een tip, een woning aan de Papelaan in Weesp binnengetreden. 'Daar troffen zij een 1.100 kilo illegaal zwaar vuurwerk aan', zo meldt de politie dinsdag.

'Vanwege de gevaarsetting zijn direct omliggende woningen enige tijd ontruimd die avond. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EODD) heeft het vuurwerk uiteindelijk weggehaald', aldus de politie.

De vondst is dusdanig groot dat aan het begin van de avond de straat afgezet wordt en uit voorzorg ook de omliggende woningen worden ontruimd. Uiteindelijk blijkt het om ruim 1100 kilo (illegaal) vuurwerk te gaan dat midden in de woning lag. Dat vormt een gevaar voor de hele buurt, want een klein statisch vonkje kan al een desastreuze ontploffing veroorzaken.

De EODD is daarom ter plaatse gekomen om het vuurwerk te onderzoeken en op een veilige manier te verwijderen uit de woning. Rond 23.00 uur konden de buurtbewoners allemaal weer terug naar hun woning. De 43-jarige bewoner is na de vondst aangehouden en hij zit op dit moment vast.

Als u vermoedt dat ergens (verboden) vuurwerk illegaal wordt opgeslagen, verhandeld of vervoerd, meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).