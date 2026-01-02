Man (22) verdacht van bezit wapens, explosieven en illegaal vuurwerk op vrije voeten

Vrijdag heeft de rechter-commissaris het voorarrest geschorst van een 22-jarige man uit de gemeente Horst aan de Maas die verdacht wordt van onder meer het voorhanden hebben van illegaal vuurwerk, explosieven en wapens. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

'Bepaalde voorwaarden'

Het OM Limburg ziet hem nog als verdachte, maar hij komt dus wel op vrije voeten. Weliswaar onder bepaalde voorwaarden, waaronder dat hij zich laat behandelen en begeleiden door de reclassering.

Politie stuit op wapens, explosieven en illegaal vuurwerk bij inval

Op maandagavond 29 december jl. vond er in een woning in het Limburgse Tienray een controle plaats naar aanleiding van een melding over illegaal vuurwerkbezit. Tijdens deze doorzoeking werden twee personen aangehouden, waaronder de verdachte. De tweede persoon werd na verhoor direct in vrijheid gesteld. In de woning trof de politie illegaal vuurwerk, wapens en materialen aan om zelf vuurwerk en explosieven te fabriceren.

EOD ingeschakeld

'Vanwege de ernst van de vondst werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld en is de woning ontruimd. Uit voorzorg werd ook de directe omgeving ruim afgezet en kregen omwonenden het verzoek het gebied te mijden', aldus het OM.

Onderzoek

Omdat de 22-jarige nog altijd verdachte is gaat het onderzoek onverminderd door. Verdere informatie kan het OM in dit stadium niet delen.