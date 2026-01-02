Drie woningen in Oosterhout doelwit van brandstichting

De politie zoekt de dader(s) van meerdere incidenten in de Jan Luikenstraat in Oosterhout. Tussen 26 december 2025 en 2 januari 2026 zijn drie woningen het doelwit geworden van brandstichting.

Het eerste incident vond plaats op vrijdag 26 december 2025. Bij een woning werd die avond iets tegen de voordeur gegooid, waarna er een korte brand ontstond. Even later, op 27 december 2025, vond rond 05.00 uur bij diezelfde woning een explosie plaats. De woning raakte hierdoor beschadigd.

Op woensdag 31 december werd er bij een andere woning in dezelfde straat een explosief aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam het voorwerp onschadelijk maken. De gemeente nam hierop maatregelen en sloot de woning. Bij deze gesloten woning vond tijdens de jaarwisseling op donderdag 1 januari 2026 rond 05.00 uur mogelijk opnieuw een explosie plaats. Ook dit incident heeft de politie in onderzoek.

De volgende nacht, op 2 januari, raakte een voordeur van een andere woning in de straat beschadigd nadat er eveneens een explosief was afgegaan. Ook dit keer raakte er gelukkig niemand gewond.

In overleg met het Openbaar Ministerie en de gemeente zijn er extra maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen en de rust in de wijk te herstellen.