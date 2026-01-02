Gewapende man neergeschoten door arrestatieteam

Op de Nedereindseweg in Utrecht is in de nacht van 31 december op 1 januari door een arrestatieteam van de politie een gewapende man neergeschoten. Dit meldt de politie.

A2 enige tijd afgesloten geweest

'De man toonde onbegrepen gedrag en was een acuut gevaar voor zichzelf en of zijn omgeving. Gedurende het incident is de A2 enige tijd afgesloten geweest voor al het verkeer', aldus de politie.

Ziekenhuis

De gewonde man is door de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Bij de aanhouding is ook de hond van de politieman gewond geraakt. De Rijksrecherche doet zoals dat gebruikelijk is bij dergelijke incidenten onderzoek naar het geweldsgebruik van de politie.