Opnieuw autobrand op de Planetenbaan in Bilthoven

Dinsdagavond kwam er om 20.31 uur een melding binnen voor de brandweer De Bilt vanwege een autobrand aan de Planetenbaan in Bilthoven.

Opnieuw autobrand

Iets verderop ten opzichte van de plek waar maandagavond ook al een auto door brand volledig verloren ging, stond nu opnieuw een auto in brand. Deze brand was veel heviger dan die van gisteren. Mogelijk komt dit doordat omstanders dit keer niet konden blussen, omdat er geen blusmiddelen beschikbaar waren.

Overslag voorkomen door brandweer

De brandweer wist bij aankomst een naastgelegen auto te redden door overslag te voorkomen. Bij daglicht kan pas worden vastgesteld of deze auto daadwerkelijk geen schade heeft opgelopen. De auto die in brand stond kan als verloren worden beschouwd.

Jongens weggerend

Omstanders hebben verklaard dat zij jongens hebben zien wegrennen, nadat zij iets onder de auto hadden gegooid. Gezien de ontwikkeling van de brand lijkt het erop dat er niet alleen vuurwerk is gebruikt om de auto in brand te zetten.