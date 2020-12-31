Korte tijd slechte luchtkwaliteit verwacht tijdens jaarwisseling

Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit rond de jaarwisseling korte tijd slecht tot zeer slecht zal zijn, vooral op plaatsen waar vuurwerk afgestoken wordt. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt, mede door de verwachte matige wind, plaatselijk hoge concentraties fijnstof. Deze hoge concentraties kunnen gezondheidsklachten geven.

Gezondheidsklachten en adviezen

Een hoge concentratie fijnstof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere vervuilende stoffen in de lucht, leiden tot een afname van de longfunctie. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem en mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben.

Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren rondom de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet te veel in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie in overleg met een arts worden aangepast.

Check de luchtkwaliteit

Op Luchtmeetnet.nl is de luchtkwaliteit in Nederland te zien. Hierop kan iedereen 24 uur per dag de actuele luchtkwaliteit op hun locatie checken. Op de site zijn meetgegevens verzameld van verschillende overheidsinstanties. De website is een initiatief van het RIVM, de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam, DCMR (Milieudienst Rijnmond) Milieudienst Rijnmond, provincie Limburg, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Samen Meten

Ook dit jaar meten mensen in heel Nederland tijdens oud en nieuw zelf de luchtkwaliteit in hun woonomgeving. De resultaten worden na oud en nieuw gepubliceerd via het Samen Meten Dataportaal. De actuele metingen van fijnstof zijn te zien op Samen Meten.

De meetpunten geven door hun aantal en spreiding een goed aanvullend beeld van de luchtkwaliteit in Nederland.