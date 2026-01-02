Gorilla geboren in GaiaZOO in Kerkrade

GaiaZOO start het nieuwe jaar op een wel heel bijzondere manier! 'Op 1 januari zag een westelijke laaglandgorilla het levenslicht', zo meldt de dierentuin vandaag trots.

Eerste jong voor gorillavrouwtje

Voor deze gorillavrouw is het de eerste keer dat ze een jong krijgt. Het is dan ook altijd afwachten of het goed zal gaan. Zowel moeder als jong maken het goed en het jong is inmiddels al regelmatig goed te zien voor bezoekers. De verzorgers van GaiaZOO volgen de ontwikkeling van het jong de komende tijd nauwlettend.

Bedreigd in het wild

De geboorte van het gorillajong is een bijzonder moment voor GaiaZOO. Westelijke laaglandgorilla’s zijn de meest voorkomende gorillasoort, maar worden in het wild ernstig bedreigd door ontbossing en stroperij. GaiaZOO doet mee aan het EEP managementprogramma van deze diersoort. Zo draagt de dierentuin bij aan het behoud van de westelijke laaglandgorilla.

'Constant bij moeder'

Gorilla's worden volledig afhankelijk geboren en blijven de eerste maanden vrijwel constant bij hun moeder. Het jong klampt zich stevig vast aan haar buik, maar laat zich nu al opvallend goed zien. Bezoekers kunnen zien hoe het jong voorzichtig om zich heen kijkt en steeds nieuwsgieriger wordt naar de omgeving.