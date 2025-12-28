Tientallen kilo’s illegaal vuurwerk aangetroffen in woning

De politie werkt hard om te voorkomen dat explosief vuurwerk op straat komt. Agenten sporen de illegale handel in professioneel vuurwerk op, vaak geïmporteerd uit het buitenland, en pakken dit streng aan. Wanneer mensen vermoeden dat er ergens verboden vuurwerk wordt opgeslagen, verhandeld of vervoerd, kunnen ze dit melden bij de politie. Zo kwam ook de tip over het adres in Middelburg binnen. Hierop ging de politie direct op onderzoek uit en vond in de woning meer dan 45 kilo vuurwerk. Het vuurwerk werd in beslag genomen. De bewoners zijn aangemerkt als verdachten. De politie gaat later met ze in verhoor.