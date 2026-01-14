Aanhouding na schietincident in Leeuwarden

De politie heeft een 32-jarige man uit Leeuwarden aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietincident aan de Eikenstraat in Leeuwarden. Dit gebeurde dinsdag 13 januari plaats omstreeks 12:20 uur. Er raakte niemand gewond als gevolg van het schietincident.

Rond 12:20 uur kreeg de politie een melding van een conflict aan de Eikenstraat tussen meerdere personen. Agenten die op de melding af gaan, troffen in de omgeving geen mensen meer aan die bij de ruzie betrokken waren. Op basis van verklaringen van omstanders, is een nader onderzoek gestart. In dit onderzoek is vastgesteld dat er tijdens het conflict meerdere schoten zijn gelost.

De politie heeft later op de dag een 32-jarige man uit Leeuwarden aangehouden voor mogelijk betrokkenheid. Nader onderzoek moet uitwijzen wat zijn rol en betrokkenheid is geweest. De man zit vast en zal worden verhoord. Het politieonderzoek gaat verder.