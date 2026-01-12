Drie auto's betrokken bij ongeval N33 Gieten vanwege gladheid

Bij Gieten op de N33 zijn maandagochtend drie auto's tegen elkaar en daarna van de weg gegleden.

Op zijn kop

Een van de auto's kwam op zijn kop terecht. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. De N33 was tijdelijk afgesloten voor het verkeer en werd omgeleid via de af en opritten.

Vertraging

Het ongeluk zorgt voor veel vertraging op zowel de N33 als de N34 bij Gieten. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de voertuigen geborgen