Man (33) op Schiphol aangehouden in onderzoek naar cybercriminaliteit

Zondagavond 11 januari is op Schiphol een 33-jarige Nederlander aangehouden die internationaal stond gesignaleerd. 'Het Landelijk Parket (LP) verdenkt hem en twee van zijn bedrijven ervan criminelen in staat te hebben gesteld om ontwikkelde malware te testen op de detecteerbaarheid ervan door antivirusprogramma's', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Malware criminelen

'De man stelde criminelen in staat om met de door hun ontwikkelde malware zoveel mogelijk slachtoffers te maken', aldus het OM. In een gecoördineerde, internationale operatie met de Verenigde Staten en Finland heeft Team High Tech Crime (THTC) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies van de politie in mei 2025 een sleuteldienst voor ontwikkelaars van malware onderuitgehaald. Informatie uit dat onderzoek vormde de aanleiding voor een afzonderlijk onderzoek naar de zondag aangehouden man en zijn bedrijven in Amsterdam.

Belangrijke schakel

De dienst die de verdachte aanbood stelde cybercriminelen in staat om iedere keer de verhulling van de malafide bestanden te verfijnen. Het is voor een cybercrimineel van groot belang dat zo min mogelijk antivirussoftware de malafide werking weet te detecteren om zo een zo groot mogelijke slagingskans op het maken van slachtoffers te kunnen bereiken. Op deze manier stelde de man criminelen in staat om met de door hun ontwikkelde malware zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De man en zijn bedrijven waren daarmee een belangrijke schakel bij het plegen van cybercriminaliteit.

Internationaal gesignaleerd

Gedurende het onderzoek bleek dat de man zich uitgeschreven had in Nederland en naar de Verenigde Arabische Emiraten was vertrokken. De verdachte stond al enige tijd internationaal gesignaleerd toen hij zondag door de Koninklijke Marechaussee werd aangehouden op Schiphol. Van de man zijn gegevensdragers in beslag genomen. Het THTC doet verder onderzoek.