Man die onderdak bood aan vermist meisje weer op vrije voeten

De man die zaterdag op zondag onderdak heeft geboden aan het meisje dat zaterdag vermist raakte vanaf Rotterdam-Zuid wordt vandaag heengezonden. 'Hij blijft verdachte van onttrekking aan het gezag. Er zijn geen aanwijzingen dat er andere misdrijven hebben plaatsgevonden', zo meldt de politie.

Meisje weggelopen van huis

Het meisje is op zaterdagmiddag weggelopen van haar ouderlijk huis. De uren daarna bracht zij op straat door. Rond 18.00 uur sprak zij de man aan terwijl hij zijn hond aan het uitlaten was. Omwille van de kou heeft hij haar onderdak in zijn woning aangeboden en haar eten en drinken gegeven.

'Onttrekken van een minderjarige aan het gezag'

Later die avond werd bij de politie melding gemaakt van vermissing van het meisje. In de nacht werd een Amber alert uitgegeven. 'De 69-jarige Rotterdammer wordt verdacht van het onttrekken van een minderjarige aan het gezag. Je mag geen onderdak bieden aan een minderjarige zonder toestemming van de ouders', aldus de politie.

Eerste verklaringen van meisje

Uit uitvoerig onderzoek, waaronder de eerste verklaringen van het meisje, blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat er andere misdrijven hebben plaatsgevonden.