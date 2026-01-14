Minder werknemers met een arbeidsongeval

In 2024 had 2,4 procent van de werknemers een arbeidsongeval. In 2023 was dat nog 2,7 procent. Er zijn vooral minder ongevallen zonder uitval of met minder dan vier dagen afwezigheid (verzuim). In de landbouw, bosbouw en visserij kregen naar verhouding de meeste werknemers een ongeval. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, die in samenwerking met TNO wordt uitgevoerd.

1,5 procent van alle werknemers (15 tot 75 jaar) ging na een arbeidsongeval meteen weer aan het werk of verzuimde maximaal drie dagen. Bijna 1 procent verzuimde minstens vier dagen door het ongeval op de werkvloer. Dit bleef de laatste jaren ongeveer gelijk, maar ligt nog wel iets onder het niveau van 2019 (voor de coronacrisis).

Vaakst ongeval in de landbouw

In de landbouw, bosbouw en visserij kregen in verhouding de meeste werknemers een ongeval, zowel zonder als met kort of langer verzuim. Ook in de bouwnijverheid, en in de handel, vervoer en horeca is het verzuim na een ongeval in verhouding hoog. Ongevallen komen het minst vaak voor bij bedrijven in de financiële dienstverlening, en in de verhuur en handel van onroerend goed.