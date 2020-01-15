donderdag, 15. januari 2026 - 22:47 Update: 15-01-2026 22:51

Gaslek bij graafwerkzaamheden in Gieterveen

gaslek-brandweer
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Gieterveen

Donderdagmiddag rond 15.00 uur werd de brandweer van Gieten opgeroepen voor een gaslek aan de Boerendijk in Gieterveen.

Graafwerkzaamheden

Tijdens graafwerkzaamheden werd een gasleiding geraakt. Hierop werd de brandweer opgeroepen om de omgeving veilig te stellen. Netwerkbeheerder Enexis werd opgeroepen voor de reparatiewerkzaamheden.

Afgesloten

Tijdens dit incident was de Boerendijk voor doorgaand verkeer afgesloten.

