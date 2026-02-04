Extreem glad in het Noorden

Deze woensdagochtend begint met spekgladde wegen in het noorden van het land. Weeronline adviseert weggebruikers in Groningen, Drenthe en Friesland om hun reis uit te stellen als dat mogelijk is. In de tweede helft van de ochtend zal de situatie verbeteren. De gladheid verdwijnt vanmiddag als laatste op lokale wegen in Groningen.

In Friesland, Groningen en Drenthe trekken tijdens de eerste uren van de ochtend nog ijzelbuien over. Halverwege de ochtend trekken de laatste buien via de Wadden weg, maar de gladheid is dan nog niet direct voorbij. In de nacht is er zeker op lokale wegen waar niet gestrooid wordt een flinke laag ijs ontstaan. Het kan tot het einde van de ochtend, en in Groningen, tot in de middag duren voor het ijs op de wegen wegdooit. Op gestrooide wegen kan de situatie in de tweede helft van de ochtend sneller verbeteren.

In Overijssel en Flevoland is alleen de eerste uren nog grote kans op gladheid doordat de wegen nog bevroren zijn. Hiervoor geldt code oranje. Wel zijn de wegen in het zuiden van beide provincies al ontdooid. In Noord-Holland is het in de noordelijke helft ook glad geweest in de nacht, maar daar is de gladheid inmiddels grotendeels voorbij en komt alleen lokaal gladheid voor. De rest van het land heeft te maken met overwegend droog weer tijdens de ochtendspits, bij temperaturen van 2 tot 7 graden. In het westen valt nog een bui.

In het noordoosten blijft het donderdag de hele dag vriezen en in Groningen valt mogelijk een vlokje sneeuw in Groningen. In het zuiden wordt het ’s middags 1 tot 4 graden. Gladheid op grote schaal wordt donderdag niet verwacht.