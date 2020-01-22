Komende nacht grote kans op ijzel in de noordoostelijke helft van het land

Na een droge en vrij zonnige donderdag volgt aan het einde van de middag en vanavond vanuit het zuidwesten lichte regen. Deze regen kan komende nacht en vrijdagochtend in de noordoostelijke helft op uitgebreide schaal gladheid veroorzaken door ijzel.

Vanavond breidt een gebied met lichte regen vanuit het zuidwesten uit naar het zuiden, westen en midden van het land. In het noorden en oosten is het eerst nog droog en vriest het enkele graden en daarbij gaat ook de temperatuur van het wegdek onder nul. Helemaal aan het einde van de avond en komende nacht is in de noordoostelijke helft van het land kans op verraderlijke gladheid door ijzel.

Deze grens waar het precies tot gladheid komt is nog onzeker, maar vooral in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel moet vanaf de late avond en tijdens de nacht naar vrijdag rekening worden gehouden met verraderlijke gladheid. Of het in Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland ook regionaal glad wordt is onzeker

Ook vrijdagochtend is in het noordoosten nog grote kans op gladheid door (eerder gevallen) ijzel. De temperatuur ligt de hele dag rond het vriespunt. In de rest van het land is van gladheid geen sprake en bovendien is het droog. In het midden is het 3 tot 6 graden, in het zuiden kan het lokaal 10 graden worden.

Ook in het weekend kans op gladheid door neerslag

In de nacht naar zaterdag is in Noord-Nederland opnieuw kans op ijzel. Zaterdag overdag zijn er wederom grote temperatuurverschillen met in het noorden maxima rond het vriespunt en in het zuiden en westen middagtemperaturen tussen 5 en 8 graden. Op veel plaatsen verloopt de dag overwegend droog. In het noorden en oosten is kans op winterse neerslag. Dit kan (natte) sneeuw zijn, maar ook ijzel is weer mogelijk.

Zondag lijkt een droge dag te worden met maxima van 0 graden in het noordoosten tot zo'n 5 graden in Zeeland.