FNV: Dinsdag derde staking in gevangeniswezen tegen werkdruk en bevroren salarissen

Op dinsdag 3 februari leggen werknemers van Detentiecentrum Rotterdam 2,5 uur het werk neer. Ongeveer honderd medewerkers staken van 09:30 tot 12:00 uur uit protest tegen de torenhoge werkdruk en het bevriezen van hun salarissen. Het is de derde staking in korte tijd in het gevangeniswezen. Eerder kwamen medewerkers van gevangenissen Utrecht, Nieuwersluis en De Schie al in actie.

In het nieuwe coalitieakkoord trekken D66, VVD en CDA jaarlijks 100 miljoen euro extra uit om de aanhoudende problemen in het gevangeniswezen aan te pakken. Of dat geld bij werknemers beland is nog maar de vraag. Dat het niet genoeg is om de problemen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op te lossen, is al wel zeker. Daarvoor is volgens DJI zelf minstens 350 miljoen nodig. ‘Investeren in gebouwen is hard nodig, maar zonder bijpassende investering in de mensen die de deuren bewaken, los je niets op’, vindt Jantien Oving, bestuurder FNV Overheid.

Bevroren salarissen

De kern van het probleem blijft volgens de FNV de ‘nullijn’, het loondictaat van het vorige kabinet. De nieuwe coalitie houdt vast aan deze onverstandige bezuiniging. Door de nullijn krijgen rijksambtenaren er dit jaar geen euro salaris bij. Sterker nog, ze gaan erop achteruit omdat ze ook geen inflatiecorrectie krijgen. Juist in sectoren waar de werkdruk extreem is, jaagt dat mensen weg en schrikt het nieuwe collega’s af.

Code zwart bij de Dienst Justitiële Inrichtingen

Het is al langere tijd code zwart bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De dienst voor het gevangeniswezen kampt met structurele personeelstekorten. Volgens vakbonden FNV, AC Rijksvakbonden en CNV lopen werknemers op hun tandvlees. Oving: ‘Je kunt geen personeelscrisis bestrijden met bevroren lonen. Zolang de nullijn blijft staan, blijft het personeelstekort schrijnend en blijft code zwart de realiteit.’

