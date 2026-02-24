Minder nieuwe vacatures in onderwijs, wel toename in mbo

In het schooljaar 2024/’25 ontstonden ruim 34 duizend nieuwe vacatures in het onderwijs, 5 duizend minder dan in het voorgaande schooljaar. Alleen in het mbo en het speciaal basisonderwijs neemt de vraag naar nieuwe werknemers toe. Gemiddeld stonden er 6 duizend vacatures open in het onderwijs in 2024/’25. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omgerekend naar het aantal gevraagde uren komen de 34 duizend vacatures in het onderwijs overeen met 24 duizend voltijdbanen (ook wel voltijdequivalenten of vte). Dat zijn er 1 duizend minder dan in het voorgaande schooljaar. De meeste vacatures ontstonden in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs, terwijl de vraag daar het sterkst afnam.

Vraag naar leraren daalt, behalve voor vak economie

De vraag naar leraren op middelbare scholen daalt voor de meeste schoolvakken. Alleen voor economie neemt het toe, met 17 procent. De top vijf van vakken met de grootste vraag bestaat vooral uit verplichte vakken. Nederlands staat daarbij bovenaan, met 1 050 vte, ondanks een afname van ruim 20 procent. Daarnaast zoeken scholen veel leraren voor wiskunde, lichamelijke opvoeding en Engels. Economie is het enige niet-verplichte vak in de vacature top vijf. In eerdere schooljaren bestond de top vijf, met CKV (culturele en kunstzinnige vorming) in plaats van economie, nog volledig uit verplichte vakken.