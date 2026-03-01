Transit Custom Grey Platinum: sportieve PHEV-bedrijfswagen voor ondernemers die meer verwachten

Met de introductie van de Transit Custom Grey Platinum presenteert Ford Pro een bedrijfswagen voor de ondernemer die zijn bedrijfswagen niet alleen als een stuk gereedschap ziet, maar ook als verlengstuk van persoonlijke stijl.

De Grey Platinum is de Transit Custom die professioneel presteert, fiscaal aantrekkelijk is én zich onderscheidt door een krachtige, sportieve uitstraling.

PHEV-aandrijflijn als strategische keuze



De Transit Custom Grey Platinum is leverbaar als gesloten bestelwagen en als dubbele cabine, beide met dezelfde 233 pk sterke PHEV-aandrijflijn met een automatische CVT-transmissie.

Deze krachtige en efficiënte aandrijflijn heeft een 11,8 kWh (netto) accupakket en een 2,5-liter benzinemotor aan boord. Hij biedt een maximale elektrische actieradius (WLTP) van 55 kilometer en een trekgewicht van maximaal 2,3 ton en een laadvermogen tot 1,2 ton. Dankzij de gedeeltelijk elektrische ondersteuning heeft deze aandrijflijn een lage CO₂-uitstoot, wat resulteert in een laag BPM-bedrag.

Sportieve details die het verschil maken



Waar de aandrijflijn zorgt voor de rationele aantrekkingskracht, onderscheidt de Grey Platinum zich vooral door zijn uitstraling en complete uitrusting.

Aan de buitenzijde springen de sportieve accenten direct in het oog. Splitters aan zowel de voor- als achterzijde, sideskirts en een geïntegreerde dakspoiler zorgen voor een stoer silhouet. Samen met matzwarte striping met rode accenten en zwarte 17-inch velgen creëren deze elementen een performance-geïnspireerde uitstraling, zonder concessies te doen aan de praktische inzetbaarheid die van een bedrijfswagen wordt verwacht.

Dat is ook terug te zien in het interieur. Bovenop de rijke standaarduitrusting van de Transit Custom Limited, waarop de Grey Platinum is gebaseerd, zijn hoogwaardige details toegevoegd. De zwarte eco-lederen bekleding is afgewerkt met lichtgrijze Grey Platinum-stiksels voor een onderscheidend detailniveau. Het tussenschot in de uitvoering met enkele cabine biedt tevens extra ruimte voor bestuurder en passagier. Bij de dubbele cabine, in combinatie met ruiten in de dubbele zijschuifdeuren, zorgen speciale glasslook panelen tussen de C- en D-stijl voor een fraaie afwerking. De tweede zitrij in deze cabine-variant wordt tevens voorzien van luxe individuele stoelen voorzien in zwart eco-leder.

Ontwikkeld met erkende Ford Pro Converter



Ford Pro heeft de Transit Custom Grey Platinum ontwikkeld in samenwerking met Snoeks Automotive, erkend Ford Pro Converter. Ford Pro Converters zijn officiële ombouwpartners die maatwerkoplossingen realiseren volgens de kwaliteits-, garantie- en veiligheidsnormen van Ford Pro. Zo zijn design, functionaliteit en COC-typegoedkeuring naadloos op elkaar afgestemd.

Zakelijk verantwoord, persoonlijk onderscheidend



Met de Transit Custom Grey Platinum speelt Ford Pro in op ondernemers die een bedrijfswagen zoeken die professioneel oogt bij de klant, maar ook privé met trots wordt gereden. De combinatie van de voordelen van de plug-in hybride technologie, een rijke uitrusting en uitgesproken sportieve styling, maakt de Grey Platinum tot een onderscheidende verschijning binnen het één-tonssegment bedrijfswagens.

De gesloten bestelwagen is per vandaag te bestellen voor € 52.016,- inclusief BPM. De uitvoering met dubbele cabine is eveneens per direct te bestellen en kent een vanafprijs van € 57.069,- inclusief BPM. De netto bijtelling bedraagt minimaal € 403,- per maand.