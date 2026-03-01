België entert schip Russische schaduwvloot

Het Belgische leger heeft in de nacht van zaterdag op zondag met steun van het Franse leger een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd.

Onder de operationele naam “Operatie Blue Intruder” werd het schip door de Belgen geënterd en overgenomen. De Franse marine heeft daarbij geholpen. De olietanker ligt inmiddels aan de ketting in de haven van Zeebrugge.

“Zonder zijn schaduwvloot kan Poetin geen oorlog voeren tegen onschuldige Oekraïners. Deze schepen halen we er dus uit. Één voor één. Tot zijn oorlog stopt”, aldus Francken op X. Defensie deelde op de persconferentie beelden van de operatie.