Zachte winter met gladheid en sneeuw

Met een gemiddelde temperatuur van 4,7 °C was de winter 2025-2026 zacht, ondanks de koude januari met veel sneeuw en gladheid. In het noorden was het vaak duidelijk kouder dan in de rest van het land.

Vóór alle sneeuwval en gladheid van januari hadden we een erg zacht december, met temperaturen die de eerste drie weken vaak boven 10°C kwamen. ’s Nachts kwam de temperatuur maar heel sporadisch onder nul. Een hogedrukgebied zorgde aan het eind van de maand voor koude, zonnige kerstdagen. In De Bilt bleef het op 25 december het hele etmaal vriezen, de eerste ijsdag deze winter.

Kou en veel sneeuw



Deze winter gaven we 8 keer code oranje of rood af voor gladheid door sneeuw en ijzel. In de nacht en ochtend van 3 januari waren er vooral in het midden en zuiden flinke sneeuwbuien. Op 5 en 7 januari sneeuwde het in grote delen van Nederland langdurig bij een temperatuur die iets onder nul lag. Vanaf 5 januari lag er op veel plaatsen een sneeuwlaag van 10 tot 20 cm, en in het midden en noorden van het land tot wel 20 tot 30 cm sneeuw. Op 3, 5 en 7 januari gold in grote delen van Nederland dan ook code oranje voor gladheid door sneeuw. Op 9 en 10 januari zorgde een lagedrukgebied in het midden en zuiden voor dooi door regen, maar in het noorden viel opnieuw sneeuw. Deze sneeuw ging met veel wind gepaard, vooral aan de noordkust. Vanaf de avond van 8 januari tot en met de middag van 10 januari gold in de noordelijke provincies code oranje voor sneeuwjacht.

Tijdens de dooi in de nacht van 11 op 12 januari viel regen die met uitzondering van het zuidwesten bevroor op de koude ondergrond. Hierdoor gold code oranje voor gladheid door ijzel, net zoals op 23 en 24 januari in het code oranje gold voor gladheid door ijzel in het noorden.

Na hier en daar wat sneeuw eind januari begon februari ook met winterweer. Er viel in het noorden opnieuw regen bij een temperatuur onder het vriespunt. Op 3 en 4 februari gold in de noordelijke provincies code oranje voor gladheid door ijzel. In de nacht en ochtend van 4 januari gold zelfs code rood voor grootschalige gladheid door ijzel. Strooiwagens konden bijvoorbeeld in veel gevallen niet meer de weg op en het openbare leven kwam in het noorden grotendeels tot stilstand. Dit was de eerste code rood sinds storm Poly in 2023.

Vorstdagen



Er waren in De Bilt deze winter 31 vorstdagen (etmalen waarin de minimumtemperatuur onder het vriespunt ligt): acht in december, achttien in januari en vijf in februari. Dat is minder dan het langjarig gemiddelde van 35. De Bilt telde ook twee ijsdagen, normaal zijn dit er zes in de winter. In het (noord)oosten van het land waren er meer ijsdagen, ongeveer tien.

Droge winter



Met landelijk gemiddeld 132 millimeter neerslag tegen 204 millimeter normaal was het, ondanks de vele sneeuw, een droge winter.

Alle maanden waren droger dan normaal.

Alle maanden waren droger dan normaal. December was met een landelijk gemiddelde neerslag van 23 millimeter (78 millimeter normaal) zelfs zeer droog. Januari en februari waren beiden aan de droge kant.

Met landelijk gemiddeld 216 uren zon tegen een langjarig gemiddelde van 217 uur was de zonneschijn deze winter normaal. December en ook januari waren wat zonniger dan normaal, februari was aan de sombere kant. Ondanks hier en daar zonnige dagen was het in februari toch vooral grijs. 25 en 26 februari leken wel op de eerste zonnige lentedagen.



Bron KNMI