Man aangehouden na auto te water in Vijfhuizen

Hulpdiensten kregen op zondagavond 15 maart 2026 om 23:55 uur een melding van een auto in het water. Dit gebeurde aan de Zwanenburgerdijk / Spaarnwouderweg in Vijfhuizen.

Redding en toedracht

De brandweer haalde de bestuurder uit het voertuig. Agenten zagen de auto in het water liggen. Het is onbekend hoe het voertuig te water is geraakt.

Aanhouding

De politie kwam erachter dat de man vermoedelijk geen geldig rijbewijs heeft. Het gaat om een 42-jarige man uit Haarlem. De verdachte is aangehouden na een controle in het ziekenhuis.