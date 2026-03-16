CBS: Export ruim 1 procent en import 5 procent gegroeid in januari

Het volume van de goederenexport was in januari 1,1 procent groter dan in januari 2025. Dit blijkt maandag uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral delfstoffen, textiel en kleding

'Bedrijven hebben vooral meer delfstoffen, textiel en kleding uitgevoerd. De uitvoer van voedings- en genotmiddelen en van machines was echter lager', aldus het CBS.

Goederenimport

Het volume van de goederenimport was in januari van dit jaar 5,0 procent groter dan in januari 2025. Er zijn onder andere meer delfstoffen, elektrotechnische machines, transportmiddelen en machines ingevoerd.