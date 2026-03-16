Brand in wasserij van hotel in Groningen

The Market Hotel op de Grote Markt in Groningen is zondagavond enige tijd ontruimd geweest.

Door onbekende oorzaak was er brand uitgebroken in de wasserij van het hotel en zorgde voor flinke rookontwikkeling. Hierdoor moesten alle gasten het gebouw verlaten.

Na drie kwartier had de brandweer de brand geblust en het pand ontdaan van rook en mochten de gasten weer naar binnen.