Opdracht voor openbare laadpalen in Groningen en Drenthe verlengd tot 2028

De provincies Groningen en Drenthe hebben de bestaande concessie voor de plaatsing van openbare laadpalen verlengd. De huidige concessiehouder Equans blijft tot januari 2028 verantwoordelijk voor het plaatsen van publieke laadpunten in beide provincies. Dit meldt de provincie Groningen.

Totaal 20 deelnemende gemeenten uit Groningen en Drenthe

De concessie is uitgegeven door de provincies Groningen en Drenthe, namens twintig deelnemende gemeenten. In de provincie Groningen doen acht gemeenten mee: Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde. Groningen en Drenthe verlengen de concessie, omdat er nog altijd vraag is naar publieke laadpalen.

Laadpaal aanvragen

De openbare laadpalen zijn bedoeld voor inwoners en andere gebruikers met een elektrische auto die geen eigen oprit hebben. Ook forenzen, die hun elektrische auto op straat moeten parkeren, kunnen een laadpaal aanvragen. De laadpaal komt in de straat of iets verderop te staan. Altijd op loopafstand van de woning of het bedrijf. Een laadpaal aanvragen kan via www.laadpaalnodig.nl.

Voordelig laden met laadpas

Elektrische rijders kunnen gebruikmaken van de laadpas. Met de laadpas kunnen elektrische rijders altijd laden tegen het voordelige basistarief zonder opslag of transactiekosten. De laadpas is voor inwoners van gemeenten in Groningen en Drenthe, uitgezonderd de gemeente Groningen en gemeente Eemsdelta, die een eigen aanpak voor het plaatsen van laadpalen hebben. De laadpas is te gebruiken bij alle laadpalen in Nederland.