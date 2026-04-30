UMC Utrecht doet groot onderzoek om AI in te zetten in zorg

Het UMC Utrecht gaat de komende tien jaar een hoofdrol spelen in twee grote landelijke samenwerkingsverbanden rondom kunstmatige intelligentie (AI) in de gezondheidszorg. Dit meldt het UMC Utrecht.

AI ingezet om de gezondheidszorg beter, sneller en toegankelijker te maken

'Twee nationale consortia onder leiding van het UMC Utrecht ontvangen hiervoor tientallen miljoenen financiering van onder meer de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In deze consortia zetten partners uit zorg, onderzoek, maatschappij en bedrijfsleven AI in om de gezondheidszorg beter, sneller en toegankelijker te maken', aldus UMC Utrecht.

Grote uitdagingen

De Nederlandse zorg staat voor grote uitdagingen. De bevolking vergrijst, steeds meer mensen leven met meerdere aandoeningen tegelijk en de kosten stijgen. Tegelijk is er een groeiend tekort aan zorgpersoneel. Naar schatting zou in 2040 één op de vier werkenden in de zorg moeten werken om aan de vraag te voldoen.

'AI ontwikkelen die beter toepasbaar is in de zorg'

AI kan helpen om de zorg slimmer en efficiënter in te richten. Maar hoewel er veel AI-toepassingen voor de zorg worden ontwikkeld, komt nog weinig daarvan terecht in de dagelijkse zorgpraktijk. AI4HEALTH en Trinitas HORIZON brengen daar verandering in door AI te ontwikkelen die beter toepasbaar is in de zorg.

De Utrechtse AI-strategie — 3AI

Dat beide projecten vanuit het UMC Utrecht worden geleid, is geen toeval. Het UMC Utrecht werkt al sinds 2015 aan een integrale aanpak van data en AI in de breedte van de Nederlandse zorg. Eerst in het programma Applied Data Analytics in Medicine (ADAM), later in het programma 3AI. Saskia Haitjema en Carl Moons spelen daarin een belangrijke rol. UMC Utrecht brengt met het programma drie pijlers samen: een goede data-infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling van AI, en de daadwerkelijke invoering en opschaling ervan in de dagelijkse zorgpraktijk. De toekenning van AI4Health en Trinitas HORIZON is het resultaat van deze meerjarige strategie — en versterkt haar.

Over de NWO-KIC-financiering

Deze projecten zijn medegefinancierd binnen de KIC-programmalijn Strategie van NWO. Met dit programma ondersteunt NWO tienjarige publiek-private samenwerkingen die werken aan grote maatschappelijke uitdagingen. Consortia bepalen zelf hun onderzoeksthema, zolang dit aansluit bij de Kennis- en Innovatieagenda’s van de Rijksoverheid.