Grote verkeershinder regio Utrecht: weekendafsluitingen A2 en A12

Rijkswaterstaat verwacht in de weekenden van 1 tot en met 4 mei en 8 tot en met 11 mei 2026 grote verkeershinder rond Utrecht door groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dan dicht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oudenrijn. Tegelijk wordt ook de A12 richting Den Haag afgesloten van knooppunt Oudenrijn tot de aansluiting met de N11 bij Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 60 minuten.

Samenvallen werkzaamheden

Van april tot en met oktober 2026 werken ze op veel plekken aan de weg in de regio Utrecht. Dit is het asfaltseizoen: dan is de buitentemperatuur hoog genoeg om asfalt goed te verwerken. Bij lagere temperaturen koelt asfalt te snel af en hardt het niet goed uit, dit gaat ten koste van de kwaliteit.

Ze kiezen er bewust voor om de werkzaamheden zoveel mogelijk in weekenden uit te voeren, wanneer er minder verkeer is dan doordeweeks. Door de volle onderhoudsplanning en om het werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren, combineren we soms werkzaamheden. De werkzaamheden aan de A2 en A12 zijn zo gepland dat de verkeersstromen elkaar niet kruisen. De omleidingsroutes sluiten op elkaar aan of lopen om elkaar heen, waardoor verkeer goed kan doorstromen. Door deze aanpak kunnen beide wegen tegelijk worden aangepakt, zonder dat dit tot extra knelpunten leidt. Als ze de werkzaamheden apart zouden uitvoeren, zou de hinder zich juist over meer weekenden verspreiden.

Wanneer wordt er aan de A2 en A12 gewerkt?

De A2 richting Utrecht is afgesloten tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oudenrijn. De A12 richting Den Haag is dicht vanaf knooppunt Oudenrijn tot de aansluiting N11 bij Bodegraven. Vanaf knooppunt Oudenrijn tot Woerden is één rijstrook beschikbaar voor bestemmingsverkeer.

Beide wegen zijn dicht van vrijdag 1 mei 22.00 uur tot maandag 4 mei 05.00 uur. En van vrijdag 8 mei 22.00 uur tot maandag 11 mei 05.00 uur. Vanaf 20.00 uur sluiten ze op- en afritten en verbindingswegen.

Advies aan weggebruikers

Rijkswaterstaat vraagt weggebruikers om de officiële omleidingsroutes via de snelweg te volgen, ook als de navigatie app een binnendoor route aangeeft. Die route is niet sneller en leidt juist vaak tot opstoppingen in woonwijken en dorpen, waardoor deze niet bereikbaar zijn voor inwoners en nood en hulpdiensten.

Groot onderhoud A2

Van vrijdag 3 april tot en met maandag 11 mei 2026 voeren ze in zes achtereenvolgende weekenden groot onderhoud uit aan de A2 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oudenrijn richting Utrecht. In totaal wordt 11 kilometer asfalt vervangen door stiller asfalt. Tegelijkertijd voeren ze onderhoud uit aan bruggen, viaducten, vangrails, bebording, verzorgingsplaatsen en bermen. Deze werkzaamheden zijn nodig omdat het wegdek het einde van zijn levensduur bereikt.

Na vier weekenden ligt het werk op schema. In het vijfde weekend wordt het asfalt op de A2 ter hoogte van knooppunt Oudenrijn vervangen. In het laatste weekend brengen ze over het hele traject een nieuwe toplaag asfalt aan, die de weg stiller maakt voor omwonenden. Hoogteverschillen die nu nog in de weg zitten, zijn daarna ook opgelost. Daarmee ronden ze de werkzaamheden aan de A2 tussen knooppunt Everdingen en Oudenrijn af.

Groot onderhoud A12

Het asfalt op de A12 tussen knooppunt Gouwe bij Gouda en Nieuwerbrug a/d Rijn is aan vervanging toe. Daarom voeren ze van maart tot en met mei 2026 op verschillende trajecten groot onderhoud uit en vernieuwen we het asfalt. Hierdoor gaat het wegdek langer mee en zorgen ze voor een veilige doorstroming van het verkeer. Naast het vernieuwen van het asfalt vervangen ze voegovergangen, verlagen ze bermen om hemelwater beter af te voeren en voeren ze werkzaamheden uit aan de vangrails. Ook zijn er reparatiewerkzaamheden aan viaducten en bruggen.

