Drugs in potten Himalayazout leiden tot aanhouding 51-jarige man uit Arnhem

In een onderzoek van het HARP, het Hit And Run Postteam, heeft de politie afgelopen dinsdag een 51-jarige man uit Arnhem aangehouden. 'Hij wordt ervan verdacht dat hij bijna tien kilo MDMA heeft verstuurd per post', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

5 kilo MDMA per pot

Verdachte leverde bij twee verschillende pakketpunten een doos af met potten Himalayazout, bestemd voor adressen in Israël. Bij controle van de inhoud bleek in het zout MDMA verstopt te zitten, steeds bijna 5 kilo.

Aanhouding

De verdachte werd dinsdag aangehouden. In zijn woning in Arnhem trof de politie nog 1,3 kilo hennep aan. Verdachte is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft het voorarrest met twee weken verlengd.

HARP

Het HARP is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Douane en het Openbaar Ministerie. Het team houdt zich bezig met het opsporen en vervolgen van criminelen die drugs per post versturen naar het buitenland. Met deze aanpak wordt het voor criminelen moeilijker om drugs per post naar het buitenland te versturen. De oprichting van het HARP draagt zo bij aan de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.